< sekcia Regióny
PIRÁT Z HUMENNÉHO: Muž zverejnil vyše 23.000 audiovizuálnych diel
Za uvedený trestný čin mu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Humenné 26. januára (TASR) - Polícia v Humennom obvinila 32-ročného muža z trestného činu porušovania autorského práva. Muž mal v období od roku 2020 do roku 2024 prostredníctvom elektronických zariadení s prístupom na internet opakovane zasahovať do zákonom chránených práv k autorským dielam. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, na internetový server prevádzkovaný českou spoločnosťou postupne sprístupnil na voľné šírenie viac ako 23.000 súborov.
„Tie obsahovali audiovizuálne diela, teda chránené autorské diela, a to bez akéhokoľvek súhlasu oprávneného držiteľa autorských práv,“ uviedla hovorkyňa s tým, že sprístupnením audiovizuálnych diel spôsobil poškodenej spoločnosti škodu vo výške viac ako 19.500 eur. Obvinený je stíhaný na slobode. Za uvedený trestný čin mu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.
„Tie obsahovali audiovizuálne diela, teda chránené autorské diela, a to bez akéhokoľvek súhlasu oprávneného držiteľa autorských práv,“ uviedla hovorkyňa s tým, že sprístupnením audiovizuálnych diel spôsobil poškodenej spoločnosti škodu vo výške viac ako 19.500 eur. Obvinený je stíhaný na slobode. Za uvedený trestný čin mu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.