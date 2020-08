Muž po nehode na elektrickej kolobežke nafúkal 2,19 promile

Bratislava 10. augusta (TASR) - Polícia sa zaoberá prípadom 37-ročného muža, ktorý po nehode na elektrickej kolobežke nafúkal 2,19 promile. Došlo k nej ešte v sobotu (8. 8.) ráno na Šulekovej ulici v Bratislave. Polícia v tejto súvislosti na sociálnej sieti upozorňuje účastníkov cestnej premávky, že pre všetkých platia povinnosti dodržiavať jej pravidlá.



Policajti priblížili, že kolobežkár stratil rovnováhu, spadol na vozovku, v dôsledku čoho utrpel poranenia hlavy. Následne bol prevezený na ďalšie lekárske ošetrenie do jednej z bratislavských nemocníc. "Vykonanou dychovou skúškou mu policajti namerali 1,05 miligramu na liter alkoholu v dychu, čo predstavuje 2,19 promile," uviedli.



K dopravnej nehode došlo aj v nedeľu (9. 8.) v smere z mesta Pezinok na obec Pernek. "Podľa doposiaľ zistených informácií 24-ročný muž neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam motocykla, stavu a povrchu vozovky. Následne so svojím motocyklom značky Suzuki prešiel ku krajnici v smere jeho jazdy a spadol mimo cesty. V dôsledku tohto pádu utrpel ľahšie povrchové zranenia, ktoré mu ošetrili privolaní záchranári. Alkohol bol u vodiča vykonanou dychovou skúškou na mieste vylúčený," doplnili.



Polícia pripomenula, že aj s jazdou na e-kolobežke sa spájajú isté pravidlá, ktoré by mal každý vodič dodržiavať. Medzi tieto pravidlá sa zaraďuje aj to, že osoba, ktorá šoféruje elektrickú kolobežku, nesmie byť pod vplyvom alkoholu. Neplatí to iba v prípade jazdy v obci či meste alebo na ceste vyhradenej pre cyklistov, aj v tomto prípade však nesmie hodnota alkoholu v krvi presiahnuť 0,5 promile, dodali policajti.