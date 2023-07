Muž podvodom okradol seniorku o 1550 eur

Bratislava 26. júla (TASR) - Polícia vyšetruje podvod, ktorým muž okradol seniorku o 1550 eur. Zastaviť ju mal na Kadnárovej ulici v Bratislave s vymysleným príbehom. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



"Neznámy muž 78-ročnú seniorku zastavil so slovami, že ju hľadá, pretože sa bude meniť plynomer a chce sa naň pozrieť," ozrejmila Šimková. Seniorka ho pustila do bytu, kde ju muž oklamal, že má na plyne preplatok približne 50 eur. Keďže mal podľa slov Šimkovej len 200-eurovú bankovku, žiadal seniorku o výdavok.



"Následne na to seniorka priniesla obálku s peniazmi, ktorú mala odloženú doma v byte," doplnila hovorkyňa s tým, že keď žena nechala obálku na stole, muž ju vzal a odišiel.



Polícia preto apeluje na mladšiu populáciu obyvateľstva, aby sa snažili komunikovať so seniormi a informovali ich o možných nástrahách podvodníkov.