Už je vo väzbe: Muž s mačetou napadol v Piešťanoch dve ženy

Piešťany 9. apríla (TASR) – Polícia obvinila z pokusu ťažkej ujmy na zdraví 47-ročného muža, ktorý v Piešťanoch napadol mačetou dve ženy. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



"Skutok sa stal ešte v uplynulom týždni na Teplickej ulici. Muž zranil mačetou so 44-centimetrovou čepeľou 25-ročnú ženu a jej matku udrel tupou stranou nástroja do krku. Dcére sa podarilo z miesta činu ujsť a privolať pomoc cez policajtov mestskej polície. Druhá žena zostala na mieste," uviedla Linkešová. Príslušníci mestskej polície muža spacifikovali a odovzdali vyšetrovateľovi.



Mladšia žena utrpela pri útoku 20-centimetrovú reznú ranu na čele a poranenie prsta, zo zranení sa bude liečiť viac ako týždeň. Policajti na základe príkazu súdu odviezli muža do výkonu väzby.