Pondelok 11. máj 2026
Ukrajinec sa policajtom preukázal falošným vodičákom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Belá nad Cirochou 11. mája (TASR) - Polícia obvinila 37-ročného občana Ukrajiny z trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny po tom, ako pri cestnej kontrole v sobotu (9. 5.) v Belej nad Cirochou v okrese Snina predložil falošný vodičský preukaz. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Odborno-technickým skúmaním dokladu potvrdili, že vodičský preukaz je falošný. „Obvinenému, ak sa vina preukáže, hrozí podľa zákona trest odňatia slobody až na tri roky,“ dodala hovorkyňa s tým, že muž skončil v cele policajného zaistenia.
