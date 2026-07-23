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DRÁMA V TRNAVE: Muž sa vyhrážal recepčnej streľbou
Vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje.
Autor TASR
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Trnava 23. júla (TASR) - Päťdesiatpäťročný muž sa v pondelok (20. 7.) dopoludnia vyhrážal recepčnej v jednom z trnavských hotelov streľbou. Privolaná polícia ho obmedzila na osobnej slobode. Muž čelí trestnému stíhaniu za nebezpečné vyhrážanie. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
„Policajti po príchode na miesto preverili situáciu a po zistení potrebných informácií sa takticky presunuli k izbe, kde sa mal agresor nachádzať. Vyzvali ho, aby vyšiel von, a následne 55-ročného muža spacifikovali,“ priblížila polícia.
Prípad si prevzal poverený policajt z obvodného oddelenia Policajného zboru Trnava. Vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje.
„Policajti po príchode na miesto preverili situáciu a po zistení potrebných informácií sa takticky presunuli k izbe, kde sa mal agresor nachádzať. Vyzvali ho, aby vyšiel von, a následne 55-ročného muža spacifikovali,“ priblížila polícia.
Prípad si prevzal poverený policajt z obvodného oddelenia Policajného zboru Trnava. Vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje.