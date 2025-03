VYHRÁŽAL SA ZABITÍM bývalej priateľke: Muž skončil vo väzbe

Nové Zámky 6. marca (TASR) - Novozámockí policajti vypátrali muža podozrivého z vyhrážania sa bývalej priateľke. Konali na základe telefonického oznámenia ženy, ktorej sa mal bývalý priateľ vyhrážať zabitím, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Podľa vyjadrenia oznamovateľky za ňou prišiel bývalý priateľ s úmyslom udobriť sa. Následne zavolal ženu, aby si išli k oknu zapáliť cigaretu. Tam sa jej pod hrozbou použitia zbrane začal vyhrážať, čím u nej spôsobil obavu o svoj život a zdravie. Poškodená začala bývalého priateľa upokojovať. Keď sa jej to čiastočne podarilo, z miesta ušla a zavolala políciu.



Po oznámení začala polícia po podozrivom 31-ročnom násilníkovi pátrať. Osobu zodpovedajúcu popisu hliadka spozorovala v blízkosti železničnej stanice. Na výzvu polície muž nereagoval a snažil sa odísť preč. S vedomím, že násilník môže mať pri sebe zbraň, policajti voči osobe použili hrozbu zbraňou.



Policajti pre podozrenie zo spáchania trestného činu nebezpečného vyhrážania obmedzili podozrivému mužovi osobnú slobodu. Následne ho poverený príslušník obvinil z daného skutku a spracoval podnet na návrh na jeho vzatie do väzby. Sudca pre prípravné konanie mu vyhovel a podozrivý muž bol vzatý do väzby.