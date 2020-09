OTRASNÉ: Muža zbili, naháňali a sotili do Dunaja

Bratislava 8. septembra (TASR) – Obvineniu z prečinu výtržníctva čelí 18-ročný Gregor L. z Bratislavy. Spolu s ďalšou, doposiaľ nezistenou osobou mal ešte v sobotu večer na dunajskej promenáde v hlavnom meste napadnúť 28-ročného muža, ktorý po útoku skončil v Dunaji. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková.



Podľa doterajších informácií mal mladík spolu s ďalšou osobou napadnúť muža na dunajskej promenáde medzi obchodným centrom a Starým mostom. Najprv ho mali spoločne viackrát udrieť do oblasti hlavy, načo sa poškodený dal na útek v smere na Starý most.



„Jeden z dvojice útočníkov však poškodeného dobehol a kopol ho do hrude. Ten v dôsledku tohto fyzického útoku stratil rovnováhu a spadol do Dunaja. Našťastie, neutrpel zranenia, ktoré by si vyžiadali lekársku pomoc," priblížila Martiniaková.



Mladíkovi, ktorý bol obvinený z prečinu výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva, hrozí v prípade preukázania viny trest odňatia slobody na tri roky. Ďalšie okolnosti prípadu vrátane zisťovania totožnosti druhého útočníka sú predmetom vyšetrovania.