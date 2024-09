UHÁŇAL PRED POLÍCIOU: Nadrogovaného muža nezastavil ani pád z motorky

Bratislava 27. septembra (TASR) - Bratislavskí policajti obvinili 37-ročného Martina B. z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia a trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Muž vo štvrtok (26. 9.) odmietol policajtom zastaviť a na ukradnutom motocykli s ukradnutou značkou, pod vplyvom alkoholu a so zákazom šoférovať hliadke unikal. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



Policajná hliadka sa podľa hovorcu snažila zastaviť vodiča motocykla po spáchaní dopravného priestupku. On však výzvy polície nerešpektoval, prudko zrýchlil a začal policajtom unikať. Jazdil pritom aj jedným z bratislavských parkov. "Vo vysokej rýchlosti pokračoval až na ulicu Západná, kde dostal šmyk a z motocykla spadol. Ani to ho nezastavilo a v úteku pred policajtmi pokračoval pešo. Policajti sa za unikajúcim mužom rozbehli a po krátkej chvíli ho zadržali a obmedzili na osobnej slobode," uviedol Szeiff.



Zadržaný muž policajtom podľa hovorcu uviedol, že o útek sa pokúsil, pretože má súdom uložený zákaz viesť motorové vozidlo až do roku 2027. Následným preverovaním hliadka zistila, že motocykel bol odcudzený a má pripevnenú tabuľku s evidenčným číslom iného motocykla.



"Policajti muža zároveň vyzvali, aby sa podrobil vykonaniu vyšetreniu na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok v tele, čo muž odmietol a uviedol že je pravidelným užívateľom pervitínu," dodal Szeiff.