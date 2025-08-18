< sekcia Regióny
Bitka v bare v Bánovciach: Muž utrpel bodnorezné zranenia
Starší muž fyzicky napadol 51-ročného poškodeného neznámym ostrým predmetom a spôsobil mu viaceré bodnorezné poranenia, v dôsledku ktorých poškodeného záchranári previezli do nemocnice.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 18. augusta (TASR) - Policajti vyšetrujú okolnosti incidentu, ku ktorému došlo v nedeľu (17. 8.) večer v jednom z pohostinstiev v Bánovciach nad Bebravou. Päťdesiatdeväťročný muž tam fyzicky napadol 51-ročného muža a spôsobil mu viaceré zranenia. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví. TASR o tom v pondelok informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.
Starší muž fyzicky napadol 51-ročného poškodeného neznámym ostrým predmetom a spôsobil mu viaceré bodnorezné poranenia, v dôsledku ktorých poškodeného záchranári previezli do nemocnice. „Muža v krátkom čase hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky v zmysle zákona obmedzila na osobnej slobode a umiestnila ho do cely policajného zaistenia,“ uviedla Krajčíková.
Polícia podľa nej aktuálne vykonáva všetky potrebné procesné úkony a intenzívne pracuje na objasnení okolností prípadu.
Starší muž fyzicky napadol 51-ročného poškodeného neznámym ostrým predmetom a spôsobil mu viaceré bodnorezné poranenia, v dôsledku ktorých poškodeného záchranári previezli do nemocnice. „Muža v krátkom čase hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky v zmysle zákona obmedzila na osobnej slobode a umiestnila ho do cely policajného zaistenia,“ uviedla Krajčíková.
Polícia podľa nej aktuálne vykonáva všetky potrebné procesné úkony a intenzívne pracuje na objasnení okolností prípadu.