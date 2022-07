OBJAV NA PRECHÁDZKE: Muž v Cíferi našiel v potoku delostreleckú mínu

Cífer 6. júla (TASR) - Muníciu zachytenú pri brehu potoka našiel 44-ročný muž v utorok (5. 7.) v obci Cífer pri Trnave, miestnej časti Pác. Mínu pravdepodobne vyplavila voda po predchádzajúcej búrke. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



Muž sa na mieste prechádzal so psom. "Keď prechádzal okolo potoka, v bahne si všimol podozrivý predmet, ktorý pripomínal vojenskú muníciu. Privolaní policajti po príchode privolali na miesto pyrotechnika. Ten potvrdil, že ide o 82 mm delostreleckú mínu ruskej výroby, ktorú používali počas druhej svetovej vojny. Chýbal jej zapaľovač, takže bola nefunkčná," uviedla hovorkyňa. Pyrotechnik si mínu bezpečne prevzal a neskôr bude spolu s ďalšou muníciou bezpečne zlikvidovaná.



Polícia upozorňuje, že ak niekto nájde podozrivý predmet, za žiadnych okolností s ním nemožno manipulovať a je potrebné bezodkladne na miesto privolať políciu. "Aj keď je munícia stará a hrdzavá, neznamená, že nie je nebezpečná. Môže síce vyzerať neškodne, no pri neodbornej manipulácii by mohlo prísť k jej odpáleniu," uviedla hovorkyňa.