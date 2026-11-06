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VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Muž s nožom ohrozoval deti
Pred policajtmi utekal a kládol aktívny odpor, muži zákona ho preto aj za pomoci donucovacích prostriedkov spacifikovali a obmedzili na osobnej slobode.
Autor TASR
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Košice 6. novembra (TASR) - V košickej mestskej časti Západ mal vo štvrtok (5. 11.) popoludní podľa oznámení na tiesňovej linke neznámy muž s nožom v ruke ohrozovať deti. Podozrivým v prípade je 41-ročný muž, ktorého polícia po zadržaní a vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnila do cely zaistenia. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Muž mal podľa oznámenia utekať za deťmi, ktoré sa z obavy o svoj život a zdravie skryli v osobnom motorovom vozidle. Muž neskôr preskočil oplotenie viacerých rodinných domov, zotrval na pozemku jedného z nich a snažil sa poškodiť elektroinštaláciu.
Pred policajtmi utekal a kládol aktívny odpor, muži zákona ho preto aj za pomoci donucovacích prostriedkov spacifikovali a obmedzili na osobnej slobode.
„Poškodenými osobami boli v tomto prípade 16-ročná a 14-ročná osoba. K ich zraneniam nedošlo,“ uviedla Ivanová.
Vo veci koná vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Košiciach, ktorý začal trestné stíhanie pre trestný čin porušovania domovej slobody, a poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ v Košiciach Západ, ktorý v zmysle zákona o priestupkoch vec objasňuje ako podozrenie zo spáchania priestupku proti verejnému poriadku.
Muž mal podľa oznámenia utekať za deťmi, ktoré sa z obavy o svoj život a zdravie skryli v osobnom motorovom vozidle. Muž neskôr preskočil oplotenie viacerých rodinných domov, zotrval na pozemku jedného z nich a snažil sa poškodiť elektroinštaláciu.
Pred policajtmi utekal a kládol aktívny odpor, muži zákona ho preto aj za pomoci donucovacích prostriedkov spacifikovali a obmedzili na osobnej slobode.
„Poškodenými osobami boli v tomto prípade 16-ročná a 14-ročná osoba. K ich zraneniam nedošlo,“ uviedla Ivanová.
Vo veci koná vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Košiciach, ktorý začal trestné stíhanie pre trestný čin porušovania domovej slobody, a poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ v Košiciach Západ, ktorý v zmysle zákona o priestupkoch vec objasňuje ako podozrenie zo spáchania priestupku proti verejnému poriadku.