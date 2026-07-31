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POLÍCIA PÁTRA: Muž v bratislavskej MHD udrel ženu do tváre a vystúpil
Polícia v tejto súvislosti žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení muža na fotografiách zverejnených aj na sociálnej sieti.
Autor TASR
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Bratislava 31. júla (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti trestného činu výtržníctva v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví, ku ktorému došlo 27. júla v autobuse linky 39 v Bratislave. Neznámy páchateľ tam bezdôvodne napadol cestujúcu a následne pokojne z autobusu vystúpil. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Neznámy muž nastúpil zadnými dverami do autobusu na zastávke Sabinovská, na Trnavskej ceste v smere do mesta. Pristúpil k sediacej žene a bezdôvodne ju fyzicky napadol úderom päsťou do tváre. „V autobuse, v ktorom sa v tom čase nachádzali ďalší cestujúci, prešiel k ďalším dverám, vystúpil a odišiel na neznáme miesto,“ priblížil Szeiff s tým, že žena utrpela zranenia vyžadujúce si ošetrenie privolanou záchrannou pomocou.
Polícia v tejto súvislosti žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení muža na fotografiách zverejnených aj na sociálnej sieti. Informácie je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158 alebo formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.
Neznámy muž nastúpil zadnými dverami do autobusu na zastávke Sabinovská, na Trnavskej ceste v smere do mesta. Pristúpil k sediacej žene a bezdôvodne ju fyzicky napadol úderom päsťou do tváre. „V autobuse, v ktorom sa v tom čase nachádzali ďalší cestujúci, prešiel k ďalším dverám, vystúpil a odišiel na neznáme miesto,“ priblížil Szeiff s tým, že žena utrpela zranenia vyžadujúce si ošetrenie privolanou záchrannou pomocou.
Polícia v tejto súvislosti žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení muža na fotografiách zverejnených aj na sociálnej sieti. Informácie je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158 alebo formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.