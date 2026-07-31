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POLÍCIA PÁTRA: Muž v bratislavskej MHD udrel ženu do tváre a vystúpil

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Policajná snímka. Foto: Polícia

Polícia v tejto súvislosti žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení muža na fotografiách zverejnených aj na sociálnej sieti.

Autor TASR
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Bratislava 31. júla (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti trestného činu výtržníctva v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví, ku ktorému došlo 27. júla v autobuse linky 39 v Bratislave. Neznámy páchateľ tam bezdôvodne napadol cestujúcu a následne pokojne z autobusu vystúpil. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Neznámy muž nastúpil zadnými dverami do autobusu na zastávke Sabinovská, na Trnavskej ceste v smere do mesta. Pristúpil k sediacej žene a bezdôvodne ju fyzicky napadol úderom päsťou do tváre. „V autobuse, v ktorom sa v tom čase nachádzali ďalší cestujúci, prešiel k ďalším dverám, vystúpil a odišiel na neznáme miesto,“ priblížil Szeiff s tým, že žena utrpela zranenia vyžadujúce si ošetrenie privolanou záchrannou pomocou.

Polícia v tejto súvislosti žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení muža na fotografiách zverejnených aj na sociálnej sieti. Informácie je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158 alebo formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.

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