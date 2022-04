HROZÍ MU VÄZENIE: Muž v Prievidzi jazdil s takmer 3,5 promile

Prievidza 4. apríla (TASR) - Obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 53-ročný vodič, ktorý v sobotu (2. 4.) popoludní jazdil v Prievidzi pod vplyvom alkoholu. Vodičovi Kia Ceed policajti namerali takmer 3,5 promile, teraz mu hrozí rok väzenia. Informovala o tom v pondelok trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



Policajti vodiča zastavili po tom, čo si všimli, že pravdepodobne jazdí pod vplyvom alkoholu. "Vodičovi namerali hodnotu 1,60 mg/l alkoholu v dychu, čo je v prepočte 3,33 promile. Opakovaná dychová skúška mala ešte vyššiu hodnotu, a to 1,67 mg/l alkoholu v dychu, čo je v prepočte až 3,48 promile," uviedla Kuzmová.



Táto hodnota z medicínskeho hľadiska podľa nej predstavuje stav vážnej otravy alkoholom. "Policajti v súlade so zákonom obmedzili mužovi osobnú slobodu a zadržali mu vodičský preukaz. Umiestnili ho do cely policajného zaistenia," doplnila.



Po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov vyšetrovateľ predloží spisový materiál prokurátorovi spolu s návrhom na podanie obžaloby. "V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody až na jeden rok," pripomenula policajná hovorkyňa.