Tragické ráno v Seredi: Muž zomrel po kontakte s trakčným vedením
Presné okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania.
Autor TASR
Sereď 20. apríla (TASR) - Štyridsaťdvaročný muž zahynul v pondelok ráno v Seredi po kontakte s trakčným vedením. Polícia začala v súvislosti s udalosťou trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.
Policajti boli vyslaní k prevereniu oznámenia o vážnom pracovnom úraze v priestoroch pod mostom na Ulici M. R. Štefánika. Po príchode na miesto zistili, že muž sa mal dostať do kontaktu s elektrickým vedením. Jeho spolupracovníci mu okamžite poskytli prvú pomoc a začali s resuscitáciou. Napriek ich snahe muž na mieste zraneniam podľahol. Presné okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania.
