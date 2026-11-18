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Zásah v Trebišove: Muž porušil vykázanie zo spoločného obydlia
Od januára do októbra 2026 policajti poriadkovej polície na Slovensku vykázali zo spoločného obydlia 918 osôb, čo je o 170 viac ako za rovnaké obdobie minulého roka.
Autor TASR
Trebišov 18. novembra (TASR) - Polícia zasahovala v Trebišove v prípade, keď 22-ročný muž nerešpektoval vykázanie zo spoločného obydlia, ktoré malo jeho matke poskytnúť ochranu pred jeho správaním. Muž zákaz porušil a v nedeľu (15. 11.) sa do rodinného domu opakovane vrátil. Polícia ho zadržala a obvinila z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Krupárová.
„O veci následne rozhodol súd, ktorý muža uznal za vinného a prepustil ho. Vykázanie zo spoločného obydlia aj zákaz priblíženia k matke naďalej trvajú a policajti budú kontrolovať ich dodržiavanie,“ uviedla.
Podľa doposiaľ zistených skutočností bol muž po predchádzajúcich vyhrážkach voči matke vykázaný zo spoločného obydlia na 14 dní. Zároveň sa k nej nesmel priblížiť na vzdialenosť menšiu ako 50 metrov. O vykázaní vedel a potvrdenie osobne prevzal. Napriek tomu prišiel do domu, v ktorom býva jeho matka, a zostal tam aj po jej upozornení, že zákaz stále platí. Mal sa správať agresívne a nadávať jej. Privolaní policajti porušenie vykázania zadokumentovali ako priestupok a mužovi uložili pokutu. Keďže sa však opäť vrátil, obmedzili ho na osobnej slobode.
„Vykázanie slúži na ochranu človeka, ktorý sa vo vlastnom domove necíti bezpečne. Jeho dodržiavanie preto policajti kontrolujú a oznámenia o porušení zákazu preverujú,“ informovala Krupárová.
Doplnila, že od januára do októbra 2026 policajti poriadkovej polície na Slovensku vykázali zo spoločného obydlia 918 osôb, čo je o 170 viac ako za rovnaké obdobie minulého roka.
„O veci následne rozhodol súd, ktorý muža uznal za vinného a prepustil ho. Vykázanie zo spoločného obydlia aj zákaz priblíženia k matke naďalej trvajú a policajti budú kontrolovať ich dodržiavanie,“ uviedla.
Podľa doposiaľ zistených skutočností bol muž po predchádzajúcich vyhrážkach voči matke vykázaný zo spoločného obydlia na 14 dní. Zároveň sa k nej nesmel priblížiť na vzdialenosť menšiu ako 50 metrov. O vykázaní vedel a potvrdenie osobne prevzal. Napriek tomu prišiel do domu, v ktorom býva jeho matka, a zostal tam aj po jej upozornení, že zákaz stále platí. Mal sa správať agresívne a nadávať jej. Privolaní policajti porušenie vykázania zadokumentovali ako priestupok a mužovi uložili pokutu. Keďže sa však opäť vrátil, obmedzili ho na osobnej slobode.
„Vykázanie slúži na ochranu človeka, ktorý sa vo vlastnom domove necíti bezpečne. Jeho dodržiavanie preto policajti kontrolujú a oznámenia o porušení zákazu preverujú,“ informovala Krupárová.
Doplnila, že od januára do októbra 2026 policajti poriadkovej polície na Slovensku vykázali zo spoločného obydlia 918 osôb, čo je o 170 viac ako za rovnaké obdobie minulého roka.