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VOŠIEL DO KOĽAJISKA: Muža pri Žabokrekoch zrazil vlak

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Policajná snímka. Foto: Polícia

Rušňovodič podľa nej napriek okamžitej reakcii, použitiu výstražného znamenia a núdzového brzdenia už zrážke nedokázal zabrániť.

Autor TASR
Žabokreky nad Nitrou 8. júla (TASR) - Zranenia utrpel v stredu dopoludnia 30-ročný muž po zrážke vlakom medzi Žabokrekmi nad Nitrou a Chynoranmi v okrese Partizánske, keď vošiel do koľajiska. Okolnosti nehody polícia vyšetruje. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.

„Na základe doteraz zistených skutočností 47-ročný rušňovodič riadil osobný vlak v smere zo železničnej stanice Chynorany do Žabokriek nad Nitrou, pričom približne v 78. kilometri mu do koľajiska vošiel 30-ročný muž,“ opísala Krajčíková.

Rušňovodič podľa nej napriek okamžitej reakcii, použitiu výstražného znamenia a núdzového brzdenia už zrážke nedokázal zabrániť. „Zraneného muža záchranári vrtuľníkom previezli do nemocnice. Železničnú dopravu na úseku zastavili približne na dve hodiny,“ doplnila.

Policajti oddelenia železničnej polície Policajného zboru Trenčín na mieste vykonávajú potrebné úkony, okolnosti udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

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