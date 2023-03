VYKOPOL DVERE BYTU A VYHRÁŽAL SA: V Šali zasahovali policajti

Nitra 14. marca (TASR) - Policajti nitrianskej pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) zadržali podozrivého muža, ktorý sa vyhrážal so zbraňou v ruke. Policajti boli počas nočnej služby vyslaní na preverenie oznámenia do Šale na Novomeského ulicu. Tu mal muž vykopnúť dvere bytu na prvom poschodí a 30-ročnému poškodenému mal priložiť krátku guľovú zbraň ku krku. Tomu sa však z miesta podarilo ujsť a zavolať na linku 158, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Policajti PMJ sa po príchode na miesto skontaktovali s hliadkami, ktoré už boli na mieste. Za dverami bytového domu bolo počuť hádku a na klopanie nikto neotváral. Hliadka musela použiť hrozbu použitia zbrane a vyzvala osoby, aby vyšli von s rukami nad hlavou. Z bytu vyšla 29-ročná žena a následne za ňou 47-ročný podozrivý muž. Toho policajti zadržali a vykonali ďalšie procesné úkony. Podrobili ho tiež dychovej skúške s výsledkom jedno promile. Muž sa ku skutku priznal a uviedol, že mal pri sebe plynovú zbraň, ktorá bola bez nábojov. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin nebezpečného vyhrážania.



Žena, ktorá vyšla z bytu, na mieste vydala policajtom alobalovú skladačku s obsahom neznámej bielej kryštalickej látky. Uviedla, že ide o pervitín pre vlastnú potrebu. Policajti však na túto ženu už dlhší čas zameriavali pozornosť, pretože drogy u seba prechovávala a následne distribuovala neustálenému počtu konzumentov. Mladá žena bola obvinená z drogovej trestnej činnosti a bol spracovaný návrh na jej vzatie do väzby, čomu sudca vyhovel.