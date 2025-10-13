Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
DRÁMA V PETRŽALKE: Muž vypadol z balkóna na treťom poschodí

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Na mieste bolo policajtmi piateho bratislavského okresu zistené, že ide o 71-ročného muža, ktorý z doposiaľ nezistených príčin vypadol z balkóna nachádzajúceho sa na treťom poschodí.

Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - Muž v pondelok pred obedom vypadol z balkóna obytného domu na Gogoľovej ulici v bratislavskej Petržalke. Utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

Na mieste bolo policajtmi piateho bratislavského okresu zistené, že ide o 71-ročného muža, ktorý z doposiaľ nezistených príčin vypadol z balkóna nachádzajúceho sa na treťom poschodí,“ priblížila hovorkyňa. Dodala, že policajti sa zaoberajú okolnosťami aj presnými príčinami tejto udalosti.

