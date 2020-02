Muž z Bogliarky našiel počas výkopových prác muníciu

Bogliarka 4. februára (TASR) – Nález munície z obdobia prvej svetovej vojny nahlásil v pondelok (3. 2.) 50-ročný muž z obce Bogliarka v okrese Bardejov. Našiel ju počas výkopových prác pri rodinnom dome. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"Po tomto oznámení operačný dôstojník na miesto okamžite vyslal policajnú hliadku, ktorá miesto nálezu zabezpečila až do príchodu krajského pyrotechnika. Ten po príchode na miesto určil, že ide o delostrelecký granát – šrapnelový, ktorý pochádza ešte z obdobia prvej svetovej vojny. Munícia bola pyrotechnikom za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení prevzatá na zneškodnenie," uviedla Ligdayová.



Polícia zároveň upozorňuje, že v prípade nálezu predmetu, ktorý by mohol byť muníciou, aby s ním v žiadnom prípade nemanipulovali. Nález je nutné čo najskôr oznámiť na najbližšom oddelení Policajného zboru alebo na telefónnom čísle 158.



"Miesto nálezu je potrebné zabezpečiť pred vstupom ľudí, a to až do príchodu policajnej hliadky, prípadne pyrotechnika. V súvislosti s neodbornou manipuláciou ľudí s nájdenou pyrotechnikou už bolo v minulosti zaznamenaných veľa úrazov, či smrteľných zranení," dodala Ligdayová.