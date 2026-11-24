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Polícia: Muž z okresu Nitra ubližoval svojim blízkym, skončil vo väzbe
Tridsaťosemročný muž po príchode z výkonu trestu odňatia slobody opakovane spôsoboval fyzické a psychické utrpenie svojej družke, ako aj dvom maloletým osobám.
Autor TASR
Nitra 24. novembra (TASR) - Muž z okresu Nitra skončil niekoľko mesiacov po príchode z výkonu trestu vo väzbe. Vyšetrovateľ Policajného zboru mu vzniesol obvinenie zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Tridsaťosemročný muž po príchode z výkonu trestu odňatia slobody opakovane spôsoboval fyzické a psychické utrpenie svojej družke, ako aj dvom maloletým osobám. Na základe rozhodnutia súdu bol muž vzatý do väzby, potvrdila polícia.
Tridsaťosemročný muž po príchode z výkonu trestu odňatia slobody opakovane spôsoboval fyzické a psychické utrpenie svojej družke, ako aj dvom maloletým osobám. Na základe rozhodnutia súdu bol muž vzatý do väzby, potvrdila polícia.