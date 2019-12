Muž z Radvanoviec skončil za jazdu pod vplyvom alkoholu v cele

Radvanovce 19. decembra (TASR) – Z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 41-ročného muža z obce Radvanovce v okrese Vranov nad Topľou. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Podľa polície muž v stredu (18. 12.) napriek tomu, že nie je držiteľom vodičského oprávnenia, viedol v obci Pavlovce, časti Podlipníky osobné motorové vozidlo.



"Pri prejazde pravotočivej zákruty pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky, následkom čoho prešiel do protismeru, kde sa zrazil s iným vozidlom. Vodičkou bola 59-ročná žena z obce Pavlovce. Vodič nezastavil a pokračoval v jazde ďalej. Onedlho narazil do trasírky vyznačujúcej priebeh plynovodu a opäť pokračoval v jazde ďalej. Len o niekoľko metrov ďalej nabúral do ďalšieho idúceho osobného motorového vozidla, ktoré viedol 27-ročný muž z obce Pavlovce a pokračoval v jazde ďalej," uviedla Ligdayová s tým, že policajná hliadka ho krátko na to vypátrala a podrobila dychovej skúške. Tá dosiahla hodnotu 2,27 promile. Opakovaná dychová skúška dosiahla hodnotu 3,65 promile.



"Dychovým skúškam boli podrobení aj ostatní vodiči ako účastníci spôsobených dopravných nehôd, no vo všetkých prípadoch bol výsledok negatívny. Škoda na motorových vozidlách bola predbežne odhadnutá na 2000 eur. Opitý vodič bol umiestnený do cely policajného zaistenia," dodala Ligdayová.