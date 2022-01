Muž chcel nechať vybuchnúť dom: Napadol manželku a pustil plyn

Bardejov 4. januára (TASR) - Polícia vyšetruje prípad, ku ktorému došlo v jednom z rodinných domov v obci Raslavice v okrese Bardejov. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v pondelok (3. 1.) ráno tam došlo k vzájomnej hádke medzi 49-ročným mužom a jeho manželkou.



"Muž mal ženu údajne fyzicky napadnúť. Pri tomto konflikte žena utrpela zranenia, ktoré sú predmetom znaleckého skúmania. Po hádke žena odišla z domu preč. Asi dve hodiny po tomto incidente bolo na linku 158 oznámené, že muž pustil v dome plyn na sporáku. Nezapálil ho, len ho nechal unikať. Plyn sa postupne rozšíril aj na chodbu domu. Muž začal kričať na ostatných obyvateľov domu, že majú desať minút na to, aby opustili dom, lebo ho vyhodí do vzduchu. Celkovo deväť spolubývajúcich muselo dom opustiť. Našťastie k žiadnym zraneniam nedošlo," uviedla Ligdayová.



Okresný vyšetrovateľ v Bardejove v prípade vedie trestné stíhanie vo veci zločinu všeobecné ohrozenie.



"Podozrivý 49-ročný muž bol políciou zadržaný a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Po vykonaní potrebných procesných úkonov mu bude vznesené obvinenie z uvedeného zločinu a vyšetrovateľom bude na neho spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie," doplnila Ligdayová s tým, že v prípade dokázania viny hrozí mužovi trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.