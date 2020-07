Muž za vyhrážal seniorovi so sekerou v ruke

Modra nad Cirochou 2. júla (TASR) – Z prečinu nebezpečného vyhrážania sa obvinila polícia 32-ročného muža, ktorý v utorok (30. 6.) v obci Modra nad Cirochou v okrese Humenné so sekerou v ruke ohrozoval seniora. O prípade informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



"Na hranici pozemkov medzi rodinnými domami sa 32-ročný muž mal vyhrážať 80-ročnému mužovi, že ho zabije, pričom sa na neho zahnal aj sekerou," priblížila s tým, že u napadnutého muža vzbudilo toto konanie obavu o svoj život a zdravie. Keďže sa obvinený dopustil nebezpečného vyhrážania na chránenej osobe a so zbraňou v ruke, v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. Polícia obvineného umiestnila do cely policajného zaistenia a vec realizuje v superrýchlom konaní.