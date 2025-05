Hádka o peniaze: Muž zbil svoju družku, vyhrážal sa jej zabitím

Handlová 27. mája (TASR) - Handlovská polícia obvinila 33-ročného muža z prečinu nebezpečného vyhrážania. Muž zbil svoju družku a vyhrážal sa jej zabitím. Informovala o tom v utorok trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



„Agresívne správanie obvineného sa prejavilo po hádke o peniaze. Svoju družku začal udierať a kopať do celého tela. Následne si zobral do ruky kuchynský nôž a začal sa družke vyhrážať smrťou,“ opísali policajti. Po tomto konaní muž podľa nich svoju družku zamkol v byte a odišiel preč.



Poškodená žena preskočila cez balkón k susedom, odkiaľ zavolala pomoc. „Obvinený svojím konaním vzbudil u poškodenej dôvodnú obavu o život a zdravie. Svojej družke spôsobil viacero zranení na rôznych častiach tela,“ ozrejmila polícia.



Muža policajti po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnili do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník Policajného zboru podal podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby. O tom, či bude obvinený stíhaný väzobne, rozhodne súd.