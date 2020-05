Muž získal lúpežou 30 eur, teraz mu hrozí osemročný trest

Michalovce/Drahňov 26. mája (TASR) – Trest odňatia slobody na tri až osem rokov hrozí 29-ročnému mužovi z okresu Michalovce, ktorého michalovský kriminalista obvinil zo zločinu lúpeže. Ako informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, skutok spáchal na 14-ročnom chlapcovi, pri lúpeži sa obohatil o 30 eur.



K incidentu malo dôjsť v nedeľu (24. 5.) vo večerných hodinách v obci Dahňov v okrese Michalovce. Obvinený tam mal za prítomnosti skupiny osôb mladších ako 18 rokov bezdôvodne fyzicky napadnúť 14-ročného miestneho chlapca. Ten mal následkom úderu päsťou po líci spadnúť. "Potom do chlapca kopol, prikľakol ho a z vrecka mu ukradol 30 eur," opísala následné udalosti Mésarová s tým, že tínedžer pri útoku utrpel povrchové poranenie v oblasti hlavy, ktoré si vyžiadalo jednorazové ošetrenie.



Ako doplnila, polícia útočníka krátko po čine vypátrala a po vykonaní potrebných úkonov ho umiestnila do cely policajného zaistenia. "Zároveň vyšetrovateľ spracoval podnet na vzatie obvineného muža do väzby," uzavrela.