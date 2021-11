ZAÚTOČIL V LESE: Muž zo Sedlíc napadol otca so synom

Prešov 15. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje útok muža na dvoch ďalších mužov, ku ktorému došlo v sobotu (13. 11.) dopoludnia v lese medzi obcami Bajerov a Sedlice. Pri incidente sa nikto nezranil. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, incident na linku 158 oznámil starší z napadnutých mužov.



"Vyšetrovaním bolo zistené, že k útoku na otca so synom došlo v miestnej časti zvanej Kopce, kde sa im 63-ročný muž zo Sedlíc vyhrážal, že im odrúbe hlavy a pozabíja ich. Agresívny muž v ruke držal drevené porisko na konci ktorého mal pripevnený sekáč. Opakovane sa ním na napadnutých mužov zahnal. Otcovi i synovi sa útočníka podarilo odzbrojiť, ale muž sa do nich pustil päsťami," uviedla Ligdayová.



Podozrivý muž bol podľa jej slov umiestnený do cely policajného zaistenia a zároveň obvinený z prečinu nebezpečného vyhrážania. Ak sa mu vina preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody na šesť mesiacov až na tri roky.