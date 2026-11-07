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Polícia: Muža, ktorý zranil troch policajtov, obvinili

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Policajná snímka. Foto: Facebook: Polícia SR

Incident sa odohral na Rudroffovej ulici v Bratislave. Policajné hliadky išli v stredu (4. 11.) v noci preveriť nezhodu medzi obyvateľmi bytu.

Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Tridsaťdeväťročného muža, ktorý zranil troch policajtov, obvinili zo zločinu útoku na verejného činiteľa. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Martina Šemetková.

Incident sa odohral na Rudroffovej ulici v Bratislave. Policajné hliadky išli v stredu (4. 11.) v noci preveriť nezhodu medzi obyvateľmi bytu. „Po príchode hliadok na miesto sa muž správal agresívne, nerešpektoval výzvy policajtov a zaháňal sa nožom na zasahujúcich policajtov a ani opakované výzvy na odloženie noža a upustenie od protiprávneho konania neviedli k upokojeniu situácie,“ opísala Šemetková.

Policajti preto podľa nej použili viaceré donucovacie prostriedky. Napokon sa muža podarilo obmedziť na osobnej slobode, avšak trom zakročujúcim policajtom muž spôsobil poranenia. „V prípade bude spracovaný aj podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby,“ dodala Šemetková.
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