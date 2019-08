Mužovi z Detvy našli zbrane, eskortovali ho priamo do väzenia

Za drogovú trestnú činnosť vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči žene, mužovi za nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami.

Banská Bystrica 7. augusta (TASR) – Počas uplynulých dní polícia dokumentovala prípad v Hriňovej súvisiaci s podozrením z drogovej trestnej činnosti a nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Výsledkom boli dve zadržané osoby, 23-ročná Veronika zo Zvolena a 47-ročný Štefan z Detvy. Informovala o tom v stredu banskobystrická polícia na svojej facebookovej stránke.







"V priestoroch rodinného domu boli nájdené rastliny rodu Cannabis, ktoré sú zaradené v zozname omamných látok. Ďalej strelné zbrane a náboje, ktoré podľa zákona podliehajú povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti," uviedli policajti na sociálnej sieti.



Za drogovú trestnú činnosť vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči žene, mužovi za nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami. Toho polícia eskortovala priamo do výkonu trestu odňatia slobody. Už predtým bol totiž odsúdený za inú trestnú činnosť.