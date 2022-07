Z POMOCNÍKOV ZLODEJI: Muži, ktorí chodili seniorke pomáhať, ju okradli

Zemplínska Teplica 6. júla (TASR) - Obvineniu zo zločinu lúpeže v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody spáchaných formou spolupáchateľstva čelia muži vo veku 38 a 24 rokov z obce Zemplínska Teplica v okrese Trebišov, ktorí v pondelok (4. 7.) podvodom vnikli do domu miestnej 84-ročnej seniorky a okradli ju. Seniorka oboch páchateľov poznala, v minulosti jej chodievali pomáhať s prácami okolo domu. O prípade TASR informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Ako priblížila, po tom, ako sa mužom podarilo seniorku presvedčiť, aby ich pustila do domu, pýtali od nej peniaze. "Žena ich žiadala, aby z domu odišli, oni však neustále naliehali na to, aby im peniaze dala, začali prehľadávať izbu, z nájdenej peňaženky jej vzali hotovosť a z kabelky osobné doklady. Vyhrážali sa jej, že ak im nedá ďalšie peniaze, doklady jej zničia a nebude si môcť vybrať dôchodok," uviedla. Následne, pod hrozbou, že seniorku zabijú, ak neprinesie ďalšie peniaze od susedov, ju muži prinútili vyjsť z domu.



Susedia však medzičasom privolali políciu, obvinení z miesta udalosti utiekli. Privolaní policajti po vypočutí seniorky podľa Ivanovej "presne vedeli" totožnosť oboch páchateľov a do hodiny ich zadržali. "Za skutok, ktorého sa dopustili na chránenej osobe, im v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov," uzavrela hovorkyňa.