Na auto spadol medzi obcami Trhová Hradská a Trstice strom

Dunajská Streda 22. augusta (TASR) – Polícia zasahovala v nedeľu (21. 8.) popoludní pri dopravnej nehode na ceste medzi obcami Trhová Hradská a Trstice v okrese Dunajská Streda, keď na osobné auto spadol strom. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.



Vodič na aute prechádzal úsekom cesty vedúcej popri lese smerom na Trstice, keď na prednú kapotu spadol strom. "Šofér tejto zrážke nemal šancu zabrániť. Stačilo pár centimetrov a kmeň by dopadol priamo nad hlavy oboch cestujúcich na strechu auta," uviedla polícia.



Ako doplnila, 45-ročný vodič síce utrpel pri nehode zranenia, tie by však nemali byť vážne. "Jeho spolujazdkyňa vyviazla bez zranení. Najviac si to odnieslo ich auto, na ktorom vznikla škoda približne 10.000 eur," informovala polícia.