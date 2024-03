ZRÁŽKA NA BAJKALSKEJ: Cyklista skončil v nemocnici

Bratislava 21. marca (TASR) - Na Bajkalskej ulici v Bratislave došlo vo štvrtok doobeda k dopravnej nehode, pri ktorej došlo k zrážke cyklistu a dodávky. Cyklistu so zraneniami previezli do nemocnice. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



"Podľa aktuálnych informácií došlo k zrážke cyklistu a dodávky, pričom zrážkou utrpel cyklista zranenia vyžadujúce si ošetrenie a prevoz záchrannou službou do jednej z nemocníc," spresnil Szeiff.



Polícia zároveň vyzýva vodičov, aby pri prejazde daným úsekom zvýšili opatrnosť. Okolnosti tejto nehody sú predmetom objasňovania.