Na cestách Košického kraja vlani zomrelo 29 osôb, z toho 16 chodcov
Autor TASR
Košice 16. januára (TASR) - Na cestách Košického kraja v minulom roku zahynulo 29 osôb, z toho až 16 bolo chodcov. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Najviac chodcov prišlo o život v okrese Spišská Nová Ves (šesť) a v Košiciach (päť). Ďalší traja zahynuli vlani v okrese Michalovce a po jednom chodcovi v okresoch Košice - okolie a Trebišov.
Štyria zo 16 usmrtených chodcov boli vinníkmi dopravnej nehody, pri ktorej prišli o život. Dôvodom bolo podľa polície zbytočné hazardovanie s vlastným životom a nezodpovednosť. „Jeden z chodcov vybehol spoza auta a prebiehal cez cestu mimo riadne vyznačeného priechodu pre chodcov, keď ho zachytilo prichádzajúce vozidlo. Druhý chodec nerešpektoval červený svetelný signál na signalizačnej sústave a vošiel priamo do cesty prichádzajúcemu autu. Mamička s maloletým dieťaťom taktiež náhle vbehla do jazdnej dráhy prichádzajúcemu vozidlu a zrážke sa už nedalo zabrániť,“ uviedla Ivanová.
Policajti preventívne upriamili svoju pozornosť na týchto najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. Z celkového počtu priestupkov, ktorých sa na Slovensku dopustili chodci, zistili najviac práve v Košickom kraji.
K štatistikám patria aj priestupky, ktorých sa vlani dopúšťali vodiči vozidiel. Viac ako 1100 so svojím vozidlom nesprávne predchádzalo, takmer 30.470 prekročilo maximálnu povolenú rýchlosť a bezmála 2500 vodičov počas jazdy telefonovalo.
Najväčším „neduhom“ vodičov na cestách naďalej ostáva jazda pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok. Od 1. januára do 31. decembra 2025 policajti na cestách kraja odhalili 894 vodičov, ktorých výsledok dychovej skúšky bol pozitívny. Hodnotu viac ako jedno promile malo z nich 388. V porovnaní s rokom 2024 možno podľa polície hovoriť o poklese počtu takýchto previnilcov.
Orientačné testy na zistenie prítomnosti drog v organizme potvrdili prítomnosť návykových látok u 415 vodičov. Dychovej skúške sa vlani odmietlo podrobiť 25 vodičov. V takom prípade sa na šoféra hľadí, akoby „nafúkal“ viac ako jedno promile.
„Som rád, že ľudia pomaly začínajú chápať, že všetky akcie, ktoré na cestách robíme, sú pre ich bezpečnú jazdu do cieľa,“ uviedol riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Štefan Mulik.
