Týždeň na cestách v Trnavskom kraji priniesol 21 nehôd
Autor TASR
Trnava 29. decembra (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom kraji celkovo 32 škodových udalostí a 21 dopravných nehôd. Pri ôsmich z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Jedna osoba sa pri dopravnej nehode zranila ťažko a osem osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas 52. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 2104 dychových skúšok, z toho 16 bolo s pozitívnym výsledkom - deväť u vodičov a sedem u cyklistov. Šesť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
