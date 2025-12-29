Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Týždeň na cestách v Trnavskom kraji priniesol 21 nehôd

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Polícia vykonala počas 52. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 2104 dychových skúšok, z toho 16 bolo s pozitívnym výsledkom - deväť u vodičov a sedem u cyklistov.

Autor TASR
Trnava 29. decembra (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom kraji celkovo 32 škodových udalostí a 21 dopravných nehôd. Pri ôsmich z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Jedna osoba sa pri dopravnej nehode zranila ťažko a osem osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia vykonala počas 52. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 2104 dychových skúšok, z toho 16 bolo s pozitívnym výsledkom - deväť u vodičov a sedem u cyklistov. Šesť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

