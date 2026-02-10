< sekcia Regióny
Na cestách v Trnavskom kraji sa v uplynulom týždni stalo 20 nehôd
Desať vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Autor TASR
Trnava 10. februára (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 113 škodových udalostí a 20 dopravných nehôd. Pri dvoch z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Za minulý týždeň bola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená jedna osoba. Jedna osoba sa pri dopravnej nehode zranila ťažko a sedem osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas šiesteho kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3769 dychových skúšok, z toho 22 bolo s pozitívnym výsledkom - 11 u vodičov a 11 u cyklistov. Desať vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
