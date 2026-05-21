Štvrtok 21. máj 2026Meniny má Zina
Minulý týždeň v Trnavskom kraji: Nafúkalo 8 vodičov a 9 cyklistov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Šesť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Autor TASR
Trnava 21. mája (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 48 škodových udalostí a 14 dopravných nehôd. Pri troch z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Za minulý týždeň nebola pri dopravných nehodách na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Nikto sa pri dopravnej nehode ťažko nezranil a päť osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia vykonala počas 20. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 2929 dychových skúšok, z toho 17 bolo s pozitívnym výsledkom - osem u vodičov a deväť u cyklistov. Šesť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

