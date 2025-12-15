< sekcia Regióny
Polícia na cestách v Košickom kraji odhalila ráno 78 priestupkov
Košická krajská polícia avizuje, že v kontrolách bude pokračovať. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť na cestách a predchádzať zbytočným nehodám.
Autor TASR
Košice 15. decembra (TASR) - Policajti počas pondelkovej rannej kontroly na cestách Košického kraja odhalili 78 priestupkov, z toho 75 u vodičov motorových vozidiel. Ako TASR informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová, vykonali 3193 dychových skúšok a zadržali osem vodičských preukazov.
Kontrolu zameranú na dodržiavanie zákazu požitia alkoholu alebo inej návykovej látky, ako aj dodržiavanie povinnosti nemotorových účastníkov, chodcov a povinnosti vodičov voči chodcom, realizovali od 5.30 do 9.30 h.
„Dychová skúška u siedmich vodičov preukázala prítomnosť alkoholu v organizme do jedného promile, ďalšia jazda im bola zakázaná, bol im zadržaný vodičský preukaz a o tom, kedy si znova sadnú za volant, rozhodne správny orgán. Z nich piati vodiči, ktorí požili alkohol pred tým, ako si sadli za volant, vychádzali z košického sídliska Dargovských hrdinov,“ spresnila hovorkyňa.
Pripomenula, že v uplynulom týždni vykonala polícia 6240 dychových skúšok na zistenie prítomnosti alkoholu v krvi. Z toho bolo okrem prípadov nehôd 24 pozitívnych dychových skúšok. V deviatich prípadoch išlo o trestný čin, keďže nameraná hodnota presahovala jedno promile. V šiestich prípadoch bola do jedného promile. Alkohol v krvi zaznamenali aj u deviatich nemotorových účastníkov. „Ďalší piati vodiči sa odmietli podrobiť dychovej skúške, v takom prípade taktiež ide o spáchanie trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za čo im hrozí v najprísnejšom prípade trest odňatia slobody až na jeden rok,“ doplnila Illésová.
