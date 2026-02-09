< sekcia Regióny
POLÍCIA NA CESTÁCH: V Košickom kraji zistila päť prípadov alkoholu
Policajti zadržali šesť vodičských preukazov, z toho štyri pre alkohol a dva z iných dôvodov.
Autor TASR
Košice 9. februára (TASR) - Celokrajská osobitná policajná kontrola sa konala v pondelok od 5.00 do 9.00 h na cestách Košického kraja. Počas akcie policajti vykonali 2662 dychových skúšok, z toho v piatich prípadoch zistili požitie alkoholu - štyrikrát išlo o priestupok a jedenkrát o trestný čin. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Dnes evidujeme pokles závažných porušení pravidiel cestnej premávky v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, čo je pozitívny signál,“ uviedla polícia. Zároveň sa však podľa nej čoraz častejšie objavujú dopravné nehody a porušenia zákona pod vplyvom omamných a psychotropných látok, na ktoré sa bude aj naďalej intenzívne zameriavať.
