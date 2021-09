Na cestách v Trenčianskom kraji došlo od začiatku roka k 712 nehodám

Trenčín 16. septembra (TASR) – Od začiatku tohto roka do konca augusta došlo na cestách v Trenčianskom kraji k 712 dopravným nehodám. Je to o päť nehôd menej ako za rovnaké obdobie minulého roka. TASR o tom vo štvrtok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Danka Adámiková.



S následkom na živote alebo zdraví sa za prvých osem mesiacov tohto roka stalo 266 dopravných nehôd, 15 osôb ich neprežilo, 32 ľudí utrpelo ťažké a 268 ľahké zranenia. Nehody neprežili piati vodiči osobného automobilu, traja motocyklisti, dvaja spolujazdci v osobnom aute, traja chodci a dvaja cyklisti.



Najviac dopravných nehôd zaznamenala polícia za sledované obdobie v okrese Prievidza, kde došlo k 209 takýmto udalostiam. Najmenej ich bolo v okrese Myjava, a to 21. Policajti evidovali celkom 97 nehôd, u ktorých vinníkov zistili alkohol v dychu. Najviac ich bolo v okrese Trenčín (24), najmenej v okrese Myjava (1).



V obciach zaevidovala polícia 490 dopravných nehôd, pri ktorých zomrelo päť ľudí, 25 osôb sa zranilo ťažko a 158 osôb utrpelo ľahké zranenia. Mimo obce došlo k 222 nehodám. Tie si vyžiadali desať obetí, sedem ťažko zranených a 110 ľahko zranených ľudí.



Z hľadiska následkov dopravných nehôd na živote alebo zdraví boli podľa polície kritické najmä cesty prvej, druhej a tretej triedy. Najčastejšou príčinou vzniku nehôd na komunikáciách bola nedovolená rýchlosť jazdy a porušenie povinnosti vodiča. Na železničných priecestiach polícia v sledovanom období zaznamenala štyri dopravné nehody, pri ktorých sa jedna osoba ťažko zranila a dve utrpeli ľahké zranenia.



Najviac dopravných nehôd zavinili vodiči motorových vozidiel, a to 634. Vodiči nemotorového vozidla zavinili 39 nehôd, z toho šesť takýchto udalostí zavinili deti. Chodci zavinili desať nehôd, vinníkmi boli deti v dvoch prípadoch.