Minulý týždeň v Trnavskom kraji: Nafúkalo 18 vodičov a päť cyklistov
Šesť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Autor TASR
Trnava 3. marca (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 75 škodových udalostí a 20 dopravných nehôd. Pri jednej z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Dve osoby sa pri dopravnej nehode zranili ťažko a 13 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas deviateho kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 6241 dychových skúšok, z toho 23 bolo s pozitívnym výsledkom - 18 u vodičov a päť u cyklistov. Šesť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
