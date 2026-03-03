Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Minulý týždeň v Trnavskom kraji: Nafúkalo 18 vodičov a päť cyklistov

Šesť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Autor TASR
Trnava 3. marca (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 75 škodových udalostí a 20 dopravných nehôd. Pri jednej z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Dve osoby sa pri dopravnej nehode zranili ťažko a 13 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia vykonala počas deviateho kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 6241 dychových skúšok, z toho 23 bolo s pozitívnym výsledkom - 18 u vodičov a päť u cyklistov. Šesť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
.

