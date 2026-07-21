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STRET MOTORKÁRA SO ZVEROU: Cesta je v jednom smere neprejazdná

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na mieste sú všetky záchranné zložky.

Autor TASR
Bratislava/Turčianske Teplice 21. júla (TASR) - Na ceste I/65 Turčianske Teplice došlo v utorok podvečer ku stretu motorkára so zverou. Informuje o tom polícia na portáli ministerstva vnútra.

Cesta je neprejazdná v jednom smere, blokovaný je pravý jazdný pruh smer Banská Bystrica. Kolóny sa zatiaľ netvoria.

Na mieste sú všetky záchranné zložky.
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