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STRET MOTORKÁRA SO ZVEROU: Cesta je v jednom smere neprejazdná
Na mieste sú všetky záchranné zložky.
Autor TASR
Bratislava/Turčianske Teplice 21. júla (TASR) - Na ceste I/65 Turčianske Teplice došlo v utorok podvečer ku stretu motorkára so zverou. Informuje o tom polícia na portáli ministerstva vnútra.
Cesta je neprejazdná v jednom smere, blokovaný je pravý jazdný pruh smer Banská Bystrica. Kolóny sa zatiaľ netvoria.
Na mieste sú všetky záchranné zložky.
Cesta je neprejazdná v jednom smere, blokovaný je pravý jazdný pruh smer Banská Bystrica. Kolóny sa zatiaľ netvoria.
Na mieste sú všetky záchranné zložky.