VÁŽNA NEHODA: Na diaľnici pred Bratislavou sa v noci prevrátil autobus
V čase nehody sa v ňom nachádzalo 11 cestujúcich z Ukrajiny.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 16. decembra (TASR) - Na diaľnici D1 smerom do Bratislavy došlo v utorok pred 3.00 h k dopravnej nehode diaľkového autobusu. Z doposiaľ nezistených príčin zišiel z cesty a prevrátil sa na bok. V čase nehody sa v ňom nachádzalo 11 cestujúcich z Ukrajiny. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Na miesto bola privolaná aj záchranná pomoc,“ priblížil Szeiff s tým, že dychová skúška vodiča autobusu skončila s negatívnym výsledkom.
V súvislosti s prácou záchranných zložiek bol na nevyhnutne potrebný čas neprejazdný pravý jazdný pruh.
K nehode autobusu došlo v katastri obce Blatné (okres Senec), zranilo sa pri nej osem ľudí. „Zasahujúci hasiči vyniesli z autobusu dve ťažko zranené osoby pomocou nosidiel, zraneným osobám poskytli predlekársku prvú pomoc a asistovali pri ich naložení do vozidiel Zdravotnej záchrannej služby,“ približuje Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
Na mieste zasahovali hasiči z Pezinka, Senca, Bratislavy a Trnavy.
