< sekcia Regióny
VÁŽNA NEHODA NA D1: Smerom do Bratislavy sú blokované dva pruhy
V uvedenom úseku sa vytvorila kolóna vozidiel dlhá približne štyri kilometre.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 11. marca (TASR) - Na diaľnici D1 smerom do Bratislavy došlo v stredu k dopravnej nehode. Neprejazdný je aktuálne pravý a stredný jazdný pruh. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„V uvedenom úseku sa vytvorila kolóna vozidiel dlhá približne štyri kilometre,“ konštatuje polícia.
Polícia v súčasnosti dokumentuje okolnosti nehody, zároveň v danom úseku riadi premávku, ktorá je vedená len v ľavom jazdnom pruhu. Vodičov pri prejazde úsekom vyzýva, aby zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny polície, prípadne využili alternatívne trasy.
Polícia taktiež vodičom pripomína, aby pri jazde po diaľnici venovali plnú pozornosť vedeniu vozidla a dodržiavali bezpečný odstup od ostatných účastníkov cestnej premávky.
„V uvedenom úseku sa vytvorila kolóna vozidiel dlhá približne štyri kilometre,“ konštatuje polícia.
Polícia v súčasnosti dokumentuje okolnosti nehody, zároveň v danom úseku riadi premávku, ktorá je vedená len v ľavom jazdnom pruhu. Vodičov pri prejazde úsekom vyzýva, aby zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny polície, prípadne využili alternatívne trasy.
Polícia taktiež vodičom pripomína, aby pri jazde po diaľnici venovali plnú pozornosť vedeniu vozidla a dodržiavali bezpečný odstup od ostatných účastníkov cestnej premávky.