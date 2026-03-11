Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VÁŽNA NEHODA NA D1: Smerom do Bratislavy sú blokované dva pruhy

Snímka z miesta nehody na D1 v smere do Bratislavy. Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

V uvedenom úseku sa vytvorila kolóna vozidiel dlhá približne štyri kilometre.

Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - Na diaľnici D1 smerom do Bratislavy došlo v stredu k dopravnej nehode. Neprejazdný je aktuálne pravý a stredný jazdný pruh. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

V uvedenom úseku sa vytvorila kolóna vozidiel dlhá približne štyri kilometre,“ konštatuje polícia.

Polícia v súčasnosti dokumentuje okolnosti nehody, zároveň v danom úseku riadi premávku, ktorá je vedená len v ľavom jazdnom pruhu. Vodičov pri prejazde úsekom vyzýva, aby zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny polície, prípadne využili alternatívne trasy.

Polícia taktiež vodičom pripomína, aby pri jazde po diaľnici venovali plnú pozornosť vedeniu vozidla a dodržiavali bezpečný odstup od ostatných účastníkov cestnej premávky.

