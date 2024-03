NEHODA PRED STUPAVOU: Kamión skončil mimo diaľnice

Bratislava 22. marca (TASR) - Na diaľnici D2 pred zjazdom na Stupavu v smere do Česka zišiel v piatok ráno kamión mimo vozovku. Nikto sa nezranil. Diaľnica je prejazdná, no vodiči by mali v úseku zvýšiť opatrnosť. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



"K zraneniu vodiča kamióna ani iných účastníkov cestnej premávky nedošlo, dychová skúška skončila s negatívnym výsledkom," priblížil. Okolnosti škodovej udalosti podľa neho dokumentujú bratislavskí dopravní policajti.