Na D2 v Bratislave v piatok uzavrú vetvu križovatky

Bratislava 10. mája (TASR) - Na bratislavskej diaľnici D2 treba od piatka 21.00 h rátať s obmedzením. Až do pondelka (13. 5.) do 5.00 h bude uzatvorená vetva križovatky Mlynská dolina v smere na most Lanfranconi. Doprava v tomto úseku diaľnice D2 bude vedená vo voľnom vnútornom jazdnom pruhu. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Počas uzatvorenia uvedenej vetvy križovatky bude doprava presmerovaná na Botanickú ulicu, kde pri Botanickej záhrade je možnosť otáčania, respektíve obchádzka cez Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, most SNP, Einsteinovu ulicu a následne na diaľnicu D2," priblížila polícia.



V súvislosti s kultúrnym podujatím Starmus očakáva v danom úseku polícia tvorbu kolón. Vodičom preto odporúča, aby na presun využili trasy vedúce cez centrum mesta. Rovnako žiada zvýšenú opatrnosť pri prejazde úsekom.