Na D2 v smere do Maďarska sa prevrátil kamión

Bratislava 4. marca (TASR) – V stredu ráno sa na 69. kilometri diaľnice D2 v smere do Maďarska prevrátil kamión. Úsek je úplne neprejazdný. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.



Policajti predpokladajú, že úsek bude neprejazdný minimálne štyri hodiny. "V tejto súvislosti vyzývame vodičov osobnej, ako aj nákladnej dopravy, aby sa až do odstránenia následkov nehody úplne vyhli úseku diaľnice D2 v smere z Bratislavy do Maďarska a Rakúska," uviedla Slamková.