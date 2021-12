NEUVERÍTE: Pri Dargove sa vodička zrazila so sovietskym tankom

Košice 13. decembra (TASR) – Dve osoby utrpeli ťažké zranenia pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo v nedeľu (12. 12.) večer pri Pamätníku víťazstva v katastri obce Košický Klečenov. TASR o tom informovala hovorkyňa košickej krajskej polície Jana Mésarová. K ďalšej nehode na tomto úseku došlo aj v pondelok ráno. Polícia aj v tejto súvislosti apeluje na zodpovedné správanie sa na cestách.



Osemnásťročná vodička z okresu Michalovce viedla vozidlo značky BMW po ceste I/19 v smere od obce Dargov na Košický Klečenov. Po prejazde tiahlej ľavotočivej zákruty na namrznutej, sčasti zasneženej vozovke stratila kontrolu nad vozidlom. „Následne zišla z cesty a prednou časťou narazila do betónového obrubníka príjazdovej cesty k odpočívadlu. Pokračovala po zatrávnenej ploche a narazila do betónového podstavca pod historickou pamiatkou – tankom T34,“ spresnila.



Ťažké zranenia okrem vodičky podľa predbežnej lekárskej správy utrpel aj 25-ročný spolujazdec. Vodičke alkohol v dychu nezistili. Vzniknutú škodu predbežne vyčíslili na 21.000 eur. V súvislosti s dopravnou nehodou polícia začala trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.



Na rovnakom úseku došlo k dopravnej nehode aj v pondelok okolo 6.20 h. Vodič vozidla značky Audi Q7 dostal šmyk a prešiel do protismeru, pričom narazil do protiidúceho vozidla značky Hyundai, ktorého vodič utrpel ľahké zranenia. „Požitie alkoholu u účastníkov nehody zistené nebolo. Na vozidlách bola škoda predbežne vyčíslená na 12.000 eur,“ doplnila Mésarová.



V oboch prípadoch podľa polície vodiči pravdepodobne neprispôsobili rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať. Presnú príčinu oboch dopravných nehôd a ich bližšie okolnosti vyšetrujú.



Polícia apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali zodpovedne. „Vodiči, najmä mladí s čerstvým vodičským oprávnením by si mali uvedomiť, že auto sa v sekunde môže zmeniť na nebezpečnú zbraň, preto žiadna ,frajerina' za volantom nie je namieste,“ pripomenula s tým, že aj napriek prehnanému sebavedomiu im chýbajú skúsenosti a zručnosti. Upozornila tiež, že zvlášť v zimnom období sú pre vodičov sťažené podmienky na cestách a predstavujú mimoriadnu záťaž z hľadiska pozornosti.