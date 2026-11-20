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Na diaľnici D1 za odpočívadlom Zamarovce sa tvoria kolóny
Polícia vodičom odporúča, aby sa danému úseku radšej vyhli.
Autor TASR
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Bratislava 20. novembra (TASR) - Na diaľnici D1 za odpočívadlom Zamarovce v smere na Žilinu je obmedzená doprava z dôvodu udalosti v cestnej premávke. Úsek je prejazdný len v jednom jazdnom pruhu, pričom sa tam tvoria kolóny. Trenčianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Polícia vodičom odporúča, aby sa danému úseku radšej vyhli. „Vodiči, jazdite bezpečne a rešpektujte pokyny polície,“ vyzvali policajti.
Polícia vodičom odporúča, aby sa danému úseku radšej vyhli. „Vodiči, jazdite bezpečne a rešpektujte pokyny polície,“ vyzvali policajti.