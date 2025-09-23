Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZVÝŠTE OPATRNOSŤ: Na diaľnici pri Stupave sa prevrátilo auto

Miesto nehody. Foto: Polícia

Vodičov žiadame o trpezlivosť, o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a rešpektovanie pokynov policajtov, dodala polícia.

Autor TASR
Bratislava/Stupava 23. septembra (TASR) - Na diaľnici D2 sa pri Stupave v smere do Bratislavy prevrátilo osobné auto. Doprava je obmedzená, prejazdný je iba ľavý jazdný pruh. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.

„Vodičov žiadame o trpezlivosť, o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a rešpektovanie pokynov policajtov,“ dodala polícia.

