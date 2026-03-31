Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 31. marec 2026
< sekcia Regióny

V bratislavskej Rači došlo ku konfliktu medzi dvomi mužmi

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Bližšie informácie poskytne polícia, keď to situácia vo vyšetrovaní umožní.

Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Na Dopravnej ulici v bratislavskej mestskej časti Rača došlo v utorok večer ku konfliktu medzi dvomi mužmi. Pre TASR to potvrdil bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Podľa informácií TV JOJ mal jeden z mužov použiť chladnú zbraň a druhého bodnúť.

„Policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony súvisiace s objasňovaním incidentu medzi dvomi mužmi, ku ktorému došlo v bratislavskej mestskej časti Rača,“ uviedol hovorca. Dodal, že bližšie informácie poskytne polícia, keď to situácia vo vyšetrovaní umožní.
Neprehliadnite

Kaliňák vyzdvihol spoluprácu Slovenska a Česka v oblasti bezpečnosti

Babiš požiadal SR ukončiť stav ropnej núdze

Obyvateľov SR opäť ubudlo, pôrodnosť klesla na historické minimum

VEĽKÁ LÚPEŽ: Zlodeji ukradli z múzea svetoznáme obrazy